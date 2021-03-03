Минюст признал «Альянс врачей» иноагентом
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«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включён межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», возглавляемый Васильевой А.Е.», — отмечается в сообщении.
По данным Минюста, установлены факты неоднократного получения организацией иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.
На сайте профсоюза говорится, что он занимается защитой прав медицинских работников.