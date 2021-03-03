Минюст признал «Альянс врачей» иноагентом

Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в список иноагентов. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение RT.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включён межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», возглавляемый Васильевой А.Е.», — отмечается в сообщении. По данным Минюста, установлены факты неоднократного получения организацией иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности. На сайте профсоюза говорится, что он занимается защитой прав медицинских работников.