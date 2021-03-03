Минюст признал «Альянс врачей» иноагентом

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Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в список иноагентов. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение RT.
Минюст признал «Альянс врачей» иноагентом
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включён межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», возглавляемый Васильевой А.Е.», — отмечается в сообщении.

По данным Минюста, установлены факты неоднократного получения организацией иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.

На сайте профсоюза говорится, что он занимается защитой прав медицинских работников.

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