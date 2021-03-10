В России предложили запретить иноагентам участвовать в предвыборной агитации

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить НКО — иностранным агентам вести предвыборную агитацию. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что в настоящее время законодательные акты, регламентирующие проведение выборов, запрещают иностранным гражданам и организациям участвовать в предвыборной агитации.

Однако ни в федеральном законе о выборах депутатов Госдумы, ни в иных законах о выборах не присутствует запрет на участие российских НКО, выполняющих функции иностранного агента, в предвыборной агитации.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательные акты о выборах в части введения запрета для НКО — иностранных агентов вести предвыборную агитацию», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.

С такой инициативой (есть в распоряжении RT) выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.