В России предложили запретить иноагентам участвовать в предвыборной агитации
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В своём обращении политолог отметил, что в настоящее время законодательные акты, регламентирующие проведение выборов, запрещают иностранным гражданам и организациям участвовать в предвыборной агитации.
Однако ни в федеральном законе о выборах депутатов Госдумы, ни в иных законах о выборах не присутствует запрет на участие российских НКО, выполняющих функции иностранного агента, в предвыборной агитации.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательные акты о выборах в части введения запрета для НКО — иностранных агентов вести предвыборную агитацию», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.
С такой инициативой (есть в распоряжении RT) выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.