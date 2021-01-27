В России предложили запретить иноагентам переводить денежные средства в адрес граждан

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить денежные переводы от иноагентов в адрес граждан. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить иноагентам переводить денежные средства в адрес граждан
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В своём обращении он напомнил, что одним из НКО, выполняющим функцию иностранного агента, «были организованы несанкционированные уличные политические акции в городах России».

«При этом в социальных сетях и средствах массовой информации представители данной организации распространяли информацию о том, что готовы компенсировать гражданам штрафы, полученные в результате совершения административных правонарушений на данных мероприятиях», — говорится в тексте обращения.

Де-факто, как отметил Орлов, возникает ситуация, когда НКО получает средства из иностранных источников, организует незаконные политические акции, при этом провоцируя граждан нарушать закон и обещая компенсировать их штрафы.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для НКО, признанных иностранными агентами, совершать пожертвования или иные денежные переводы в адрес физических лиц», — отметил Орлов.

В субботу, 23 января, в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.

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