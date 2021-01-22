В Госдуме предложили запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить право иностранных агентов выступать в качестве организаторов публичных мероприятий на территории России. Копия письма на имя Генпрокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия
  • РИА Новости

В своём обращении депутат отметил, что в настоящее время законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий.

Однако данный перечень не содержит никаких ограничений как для некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, так и для физлиц, внесённых в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц — представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили запретить пожертвования политическим партиям от физических лиц, которые признаны иностранными агентами.

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