В России предложили ужесточить правила пожертвований партиям от физлиц

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить пожертвования политическим партиям от физических лиц, которые признаны иностранными агентами. Копия письма на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что сегодня законодательство в области политических партий запрещает некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, совершать пожертвования в адрес политических партий.

При этом закон не запрещает физическим лицам, которые руководят данными организациями, как и физическим лицам, признанными СМИ — иностранными агентами, производить пожертвования от своего имени в адрес политических партий.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 30 Федерального закона «О политических партиях» в части введения запрета на получение политическими партиями пожертвований со стороны физических лиц, признанных иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранных агентов, а также физических лиц — учредителей, руководителей, членов руководящих органов некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Одно физическое лицо на законных основаниях может ежегодно совершать пожертвования в адрес определённой политической партии на сумму до 4,33 млн рублей.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность.