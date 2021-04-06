Прокуратура Москвы выявила сайты по продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19

Прокуратура Москвы выявила сайты, продающие сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, и требует их заблокировать.

«Установлено, что на ряде сайтов в сети интернет неправомерно размещена информация о предоставлении услуги по оформлению за плату медицинских сертификатов о прохождении вакцинации без её осуществления, а также медицинских справок без прохождения медицинских осмотров в нарушение установленного законом порядка», — сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Так как размещённая на этих сайтах информация носит противоправный характер и направлена в адрес неопределённого круга лиц, доступ к ним подлежит ограничению.

В сообщении сказано, что прокуратура направила иск в Таганский районный суд Москвы «о признании информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации».

В прокуратуре напомнили, что за подделку, изготовление, сбыт либо использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность.

В конце марта сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию.