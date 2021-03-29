В Новосибирской области ФСБ пресекла продажу поддельных медсправок для въезда в Россию

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Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию.
В Новосибирской области ФСБ пресекла продажу поддельных медсправок для въезда в Россию
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ноябре 2020 года стало известно, что сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников преступной группы в Москве, которые легализовали более 10 тыс. мигрантов. 

В ведомстве сообщили, что «в рамках возбуждённого следственным отделом СУ по ВАО ГУ МВД России по городу Москве уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы».

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