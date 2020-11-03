В Москве задержали занимавшуюся легализацией мигрантов преступную группу

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Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников преступной группы в Москве, которые легализовали более 10 тыс. мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
В Москве задержали занимавшуюся легализацией мигрантов преступную группу
  • РИА Новости

В ведомстве сообщили, что «в рамках возбуждённого следственным отделом СУ по ВАО ГУ МВД России по городу Москве уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы».

«Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось «легализовать» более десяти тысяч незаконных мигрантов», — заявили в ФСБ.

В июле 2019 года сотрудники УФСБ и полиции пресекли деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию России.

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