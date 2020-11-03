В Москве задержали занимавшуюся легализацией мигрантов преступную группу
- РИА Новости
В ведомстве сообщили, что «в рамках возбуждённого следственным отделом СУ по ВАО ГУ МВД России по городу Москве уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы».
«Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось «легализовать» более десяти тысяч незаконных мигрантов», — заявили в ФСБ.
В июле 2019 года сотрудники УФСБ и полиции пресекли деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию России.