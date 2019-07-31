В Москве пресекли деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группы

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Сотрудники УФСБ и полиции пресекли деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию России.
В Москве пресекли деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группы
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.

«Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за 2018 год злоумышленникам удалось «заработать» более 5 млн рублей и легализовать более 2 тыс. незаконных мигрантов.

В апреле в Якутии организаторам канала нелегальной миграции из Узбекистана вынесли приговор.

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