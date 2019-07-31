В Москве пресекли деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группы
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.
«Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что за 2018 год злоумышленникам удалось «заработать» более 5 млн рублей и легализовать более 2 тыс. незаконных мигрантов.
В апреле в Якутии организаторам канала нелегальной миграции из Узбекистана вынесли приговор.