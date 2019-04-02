В Якутии осудили организаторов нелегальной миграции из Узбекистана

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В Якутии организаторам канала нелегальной миграции из Узбекистана вынесли приговор, сообщили в якутском управлении Федеральной службы безопасности России.

Как отметили в ведомстве, нелегальных мигрантов обнаружили в посёлке Маган в 2017 году.

Суд установил, что выходец из Южной Осетии получил в аренду от местного жителя участок в восемь гектаров, после чего организовал там строительство сооружений для рабочих. Мужчина договорился с гражданкой Узбекистана, чтобы она привлекла соотечественников.

«По данным следствия, Х. и К. умышленно решили организовать незаконное пребывание вышеуказанных иностранных граждан на территории России для дальнейшего использования их в качестве рабочей силы», — приводит сообщение ФСБ РИА Новости.

Суд назначил им по четыре года лишения свободы условно, а нелегальных мигрантов депортировали из Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать иностранцев к работе в 33 областях экономики в 2019 году.

Также он заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

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