Глава Якутии ограничил привлечение иностранной рабочей силы на 2019 год

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать в 2019 году иностранцев к работе в 33-х областях экономики.
Глава Якутии ограничил привлечение иностранной рабочей силы на 2019 год
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на официальном сайте правительства Якутии.

«Всего главой установлен запрет на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, научной и технической деятельностью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что указ подготовлен в полном соответствии с федеральным законодательством.

Ранее Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

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