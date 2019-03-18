В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, он понимает мотивы жителей Якутска, собравшихся ранее на стихийный митинг, и власти намерены усилить меры по борьбе с незаконной миграцией, не допуская при этом разжигания межнациональной розни.

«Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розне. Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была... Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным её источником — незаконным предпринимательством», — указал он.

По его словам, власти намерены выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будут приниматься новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов.

«Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин», — добавил он.

Ранее следователи обнародовали информацию по расследованию резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.