В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией

Короткая ссылка
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, он понимает мотивы жителей Якутска, собравшихся ранее на стихийный митинг, и власти намерены усилить меры по борьбе с незаконной миграцией, не допуская при этом разжигания межнациональной розни.

«Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розне. Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была... Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным её источником — незаконным предпринимательством», — указал он.

По его словам, власти намерены выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будут приниматься новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов.

«Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин», — добавил он.

Ранее следователи обнародовали информацию по расследованию резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить