Предсказуемая революция: как изменится российский рынок труда в новом десятилетии

В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, которые умеют анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом RT рассказали эксперты ВНИИ труда. По их мнению, на спрос будет влиять технический и информационный прогресс. Какие навыки понадобятся соискателям в новом десятилетии — в материале RT.

Новое десятилетие потребует от работников готовности к серьёзной переквалификации, непрерывному обучению и развитию уже имеющихся навыков. Об этом RT рассказали во ВНИИ труда.

По мнению специалистов института, регулярное преимущество на современном рынке труда будут иметь такие компетенции (вне зависимости от конкретной специализации), как умение анализировать, решать сложные нестандартные задачи, получать и интерпретировать информацию, работать с ней, а также умение коммуницировать.

«Залог успеха абсолютно точно заключается в том, чтобы человек учился в течение всей трудовой жизни. Конечно, это в разной степени применимо к разным категориям работников, но в целом касается всех. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от того, насколько работник расширяет свою компетенцию, следит за теми изменениями, которые происходят в его профессии, и обучается новому. А для этого нужно соответствовать динамично изменяющимся требованиям современного рынка труда, постоянно актуализировать свои знания и навыки», — отмечают специалисты ВНИИ труда.

Кроме того, технический и информационный прогресс продолжит влиять на развитие рынка труда. Уже к началу 2020-х годов появление многих новых профессий связано с внедрением цифровых технологий, напомнили специалисты. Например, развитие интернет-технологий привело к значительному обновлению содержания существующих профессий и к появлению новых, в том числе «специалист по интеграции облачных приложений», «специалист по большим данным».

С внедрением новой техники и технологий на производстве в строительстве появились такие профессии, «как специалист по промышленной робототехнике», «инженер-механотрон», «оператор 3D-принтера», «оператор беспилотных летательных аппаратов» и другие.

«Нужно готовиться к серьёзной переквалификации. Сегодня повышается спрос на навыки работы в цифровой среде. Следует отметить, что с развитием цифровизации обновляются практически все профессии — сложно найти профессию, в которой бы не применялись цифровые технологии. Поэтому навык этот, безусловно, необходим», — отметили во ВНИИ труда.



Чем закончились «десятые»

На протяжении последних десяти лет российский рынок труда претерпевал ряд значительных изменений. Итоги десятилетия можно подвести, оценив данные за 2019 год.

Так, по последним данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на конец октября 2019 года численность рабочей силы (россияне от 15 лет и старше) в стране составила 75,6 млн человек.

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Больше всего работников (на конец 2018 года) было зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.

В категории от 15 до 72 лет насчитывалось 3,3 млн официально безработных. Это примерно на 200 тыс. человек меньше, чем в такой же период 2018 года (было 3,5 млн).

На тенденцию сокращения числа безработных граждан ранее обратил внимание и президент России Владимир Путин.

«Что касается рынка труда, то сокращается безработица. В среднем за январь — сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — самое низкое значение в современной истории России», — заявил президент в ноябре этого года.

Как ранее рассказывал RT, согласно информации за I квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6%.

При этом по итогам II квартала 2019 года число вакансий в России превысило 1,1 млн — это максимальное значение с 2016 года. Наибольшее число свободных рабочих мест, по данным Росстата, зафиксировано в Москве (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

Однако на фоне этого фиксируется и дефицит кадров, в особенности по некоторым специальностям. Например, среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает работников в сфере здравоохранения (врачей). Дефицит кадров в этой области составляет почти 60 тыс. человек.

Кроме различных мер социальной поддержки различных категорий работников, обсуждаются и некоторые организационные изменения рынка труда. Пожалуй, одним из самых обсуждаемых возможных новшеств стала идея о введении четырёхдневной рабочей недели.

Кроме качественных и количественных перемен на российском рынке труда, всё активнее обсуждаются и технологические процессы.

Развитию технологий и роботизации производства можно было бы только порадоваться, но беспокойство у многих работников вызывает тот факт, что прогрессивные роботы могут «подвинуть» их со своих рабочих мест. По оценкам специалистов, к 2030 году более 20 млн специалистов в России будут подвержены риску увольнения из-за автоматизации. В первую очередь это коснётся гостиничного и ресторанного бизнеса.

Об этих прогнозах знают и в правительстве. Так, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не беспокоиться по этому поводу, а готовиться к серьёзной переквалификации.

«Всё новое всегда вызывает беспокойство. Я напомню, что страх перед конкуренцией с машинами ещё в XVII—XVIII веках приводил к чему? Эти машины просто рабочие старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурентов», — сказал Дмитрий Медведев.

«Мы вступаем в интересный период времени»

Как отмечают эксперты, многие тенденции, связанные с технологическим прогрессом, известны, и остаётся лишь грамотно подготовить к ним как работников, так и работодателей.

«Мы с вами вступаем в интересный период времени, который можно будет разделить на две части. Первая часть будет связана с тем, что у нас о себе будет давать знать демографическая ситуация. Количество молодых людей, выходящих на рынок труда, будет минимальное. При этом никто не отменял трансформацию самой экономики и изменение требований работодателей», — рассказал в беседе с RT проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он также отмечает, что некоторые отрасли будут отходить на второй план. Это, в частности, магазины (продавцов заменят автоматизированные системы) и транспорт (активно будут внедряться беспилотники).

«А вот спрос на людей, которые будут поддерживать актуально техническое состояние всех систем, будет расти. Нужны будут программисты. Плюс ко всему есть ещё два направления, которые развиваются во всех странах. Это биотехнологии, связанные с жизнью и здоровьем человека. Нужны операторы таких сложных систем», — отметил он.

Также эксперт рассказал, что сохранится тренд востребованности врачей. Кроме того, будут нужны люди, создающие новые продукты, например промышленные дизайнеры, специалисты по продажам и маркетингу. То есть это те люди, «от которых освободиться не удастся».

Кроме того, по мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, развитие рынка труда также должно сопутствовать и развитию экономики страны.

«Нам сейчас не хватает развития не столько сферы услуг, сколько реального сектора экономики. Развитие реального сектора экономики — ключ к развитию всей экономики в целом, в том числе и к осуществлению эффективного импортозамещения. Но для этого нужны профессионалы, прежде всего в области технологий. В этом ключе и нужно развивать рынок труда. Хотя всё зависит от спроса на соответствующих специалистов. Все аспекты взаимосвязаны», — уверен специалист.