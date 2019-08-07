Названы основные причины незанятости в России

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Александра Рыкова
В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.
Названы основные причины незанятости в России
  • РИА Новости

Согласно информации за первый квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6%.

Чуть более 6% закончили работать по причине окончания срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера. 0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. 

Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.

Ранее были названы самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

Больше всего женщин работали продавцами. Мужчины в большинстве случаев работали водителями и операторами подвижного оборудования.

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