Названы основные причины незанятости в России

В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. С соответствующими данными службы ознакомился RT.

Согласно информации за первый квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6%.

Чуть более 6% закончили работать по причине окончания срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера. 0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил.

Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.

Ранее были названы самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

Больше всего женщин работали продавцами. Мужчины в большинстве случаев работали водителями и операторами подвижного оборудования.