В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Об этом он сказал URA.RU.

По его словам, речь идёт о людях, выполняющих работу, которая не требует никакой квалификации. В качестве примера он привёл продавцов, охранников и водителей.

«У нас порядка 15 млн человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации... Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — сказал он.

По его словам, людей, которые заняты в сфере услуг, в скором времени заменят высокотехнологичное оборудование и цифровые сервисы.

«В магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду», — отметил Шеин.

Также он выразил мнение, что, востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний «например, образование или медицина».

Ранее футуролог Александр Кононов в беседе с НСН также предрёк скорое исчезновение профессий водителя и продавца. По его словам, начнётся это с крупных фирм, у которых есть средства, чтобы внедрять новое, а у небольшого бизнеса процесс более медленным.