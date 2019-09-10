Названы наиболее подверженные автоматизации сферы труда в России
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- РИА Новости
В первую очередь это отрасль гостиничного и ресторанного бизнеса. Так, согласно подсчётам специалистов, в этой сфере доля работников, подверженных риску автоматизации, составляет 73%.
На втором месте — обрабатывающие производства (60% работников).
Далее следуют сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%).
В списке также оказались деятельность в области информации и связи, научные исследования (35%), здравоохранение, а также профессиональная, научная и техническая деятельность (по 36%).
Наименее автоматизированная область — образование (27%).
Как сказано в тексте исследования, к 2030 году более 20 млн специалистов в России будут подвержены риску автоматизации. Это означает, что потребуется повышение или изменение их квалификации, переобучение или уход с рынка труда.
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