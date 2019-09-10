Названы наиболее подверженные автоматизации сферы труда в России

Стало известно, какие сферы в ближайшие десять лет в России будут наиболее подвержены автоматизации (то есть работающим в них потребуется повышение или изменение квалификации, переобучение или уход с рынка труда). Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов РАНХиГС, с которыми ознакомился RT.

В первую очередь это отрасль гостиничного и ресторанного бизнеса. Так, согласно подсчётам специалистов, в этой сфере доля работников, подверженных риску автоматизации, составляет 73%.

На втором месте — обрабатывающие производства (60% работников).

Далее следуют сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%).

В списке также оказались деятельность в области информации и связи, научные исследования (35%), здравоохранение, а также профессиональная, научная и техническая деятельность (по 36%).

Наименее автоматизированная область — образование (27%).

Как сказано в тексте исследования, к 2030 году более 20 млн специалистов в России будут подвержены риску автоматизации. Это означает, что потребуется повышение или изменение их квалификации, переобучение или уход с рынка труда.

Ранее были названы основные причины незанятости в России.