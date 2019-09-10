Названы наиболее подверженные автоматизации сферы труда в России

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Стало известно, какие сферы в ближайшие десять лет в России будут наиболее подвержены автоматизации (то есть работающим в них потребуется повышение или изменение квалификации, переобучение или уход с рынка труда). Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов РАНХиГС, с которыми ознакомился RT.
Названы наиболее подверженные автоматизации сферы труда в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В первую очередь это отрасль гостиничного и ресторанного бизнеса. Так, согласно подсчётам специалистов, в этой сфере доля работников, подверженных риску автоматизации, составляет 73%.

На втором месте — обрабатывающие производства (60% работников). 

Далее следуют сельское и лесное хозяйство (58%), розничная торговля (53%) и добыча полезных ископаемых (51%). 

В списке также оказались деятельность в области информации и связи, научные исследования (35%), здравоохранение, а также профессиональная, научная и техническая деятельность (по 36%). 

Наименее автоматизированная область — образование (27%).

Как сказано в тексте исследования, к 2030 году более 20 млн специалистов в России будут подвержены риску автоматизации. Это означает, что потребуется повышение или изменение их квалификации, переобучение или уход с рынка труда.

Ранее были названы основные причины незанятости в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить