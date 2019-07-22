Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Коэффициент напряжённости на рынке труда — отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона.
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения, по всей России такой коэффициент — 0,5.
На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.
На втором месте — Чечня (коэффициент 23,8). Далее идут Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2).
Самый низкий коэффициент напряжённости на рынке труда (0,1) зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области.
Ранее были названы сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России.
Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает врачей. Дефицит таких специалистов на конец 2018 года составил почти 60 тыс. человек.