Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

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Александра Рыкова
Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Коэффициент напряжённости на рынке труда — отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона.

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения, по всей России такой коэффициент — 0,5.

На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.

На втором месте — Чечня (коэффициент 23,8). Далее идут Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2). 

Самый низкий коэффициент напряжённости на рынке труда (0,1) зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области. 

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