Названы сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России

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Александра Рыкова
Росстат выяснил, работников каких профессий больше всего не хватало на рынке труда на конец 2018 года. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Названы сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России
  • © pixabay.com

Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает работников в сфере здравоохранения (врачей). Дефицит кадров в этой области составляет почти 60 тыс.человек.

Нехватка кадров также отмечается в сфере образования. В этой области на конец прошлого года оставалось более 32 тыс. вакантных рабочих мест.

Среди специалистов средней квалификации также особенно не хватает работников в сфере здравоохранения — среднего медицинского персонала (медсёстры). Дефицит составил 56 тыс. человек.

Среди неквалифицированных работников, больше всего не хватает помощников в приготовлении пищи (дефицит около 17 тыс. человек).

Всего на конец 2018 года для замещения вакантных должностей российским организациям не хватало 723 тыс. человек. Это больше, чем в 2016 году, примерно на 100 тыс. человек.

Ранее во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Согласно майским указам президента, при разработке национального проекта в сфере здравоохранения правительству России необходимо решить вопрос кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

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