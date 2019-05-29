Названы сферы деятельности с наибольшим дефицитом работников в России
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Среди специалистов высшего уровня квалификации больше всего не хватает работников в сфере здравоохранения (врачей). Дефицит кадров в этой области составляет почти 60 тыс.человек.
Нехватка кадров также отмечается в сфере образования. В этой области на конец прошлого года оставалось более 32 тыс. вакантных рабочих мест.
Среди специалистов средней квалификации также особенно не хватает работников в сфере здравоохранения — среднего медицинского персонала (медсёстры). Дефицит составил 56 тыс. человек.
Среди неквалифицированных работников, больше всего не хватает помощников в приготовлении пищи (дефицит около 17 тыс. человек).
Всего на конец 2018 года для замещения вакантных должностей российским организациям не хватало 723 тыс. человек. Это больше, чем в 2016 году, примерно на 100 тыс. человек.
Ранее во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Согласно майским указам президента, при разработке национального проекта в сфере здравоохранения правительству России необходимо решить вопрос кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.