Названы новые профессии на рынке труда в России

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Александра Рыкова
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы. Соответствующую информацию RT предоставили в самой организации.
Названы новые профессии на рынке труда в России
  • ©pixabay.com

В число новых профессий вошли такие специальности, как оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие. 

«Новые профессии возникают с появлением новых технологий, а значит, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций. Так появились специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве и техник по обслуживанию роботизированного производства», — пояснила директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина. 

По её словам, появлению новых профессий также способствуют общественные процессы.

«Например, увеличение миграционных потоков послужило предпосылкой к возникновению такой профессии, как специалист по трудовой миграции, который сопровождает и консультирует мигрантов в процессе их трудоустройства на территории России, в том числе по социальным и правовым вопросам», — рассказала она. 

Волошина также добавила, что в «Справочнике профессий» (государственный информационный ресурс, который содержит наименования профессий и их краткое описание), формирование которого проводилось с участием работодателей, профессиональных сообществ, образовательных и научных организаций, новых профессий на данный момент можно насчитать несколько десятков. 

«Справочник нужен для сбора на системной основе актуальной информации о состоянии рынка труда и занятости населения, для мониторинга востребованности и изменений профессий с учётом отраслевой и региональной специфики. Для граждан это источник информации и ориентир при выборе профессии, планировании карьеры, профессиональной переподготовки», — добавила эксперт.

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