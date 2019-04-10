Названы лидеры среди регионов России по трудоустройству молодёжи

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Александра Рыкова
В Минтруде выяснили, в каких регионах службы занятости успешнее подбирают работу для граждан от 16 до 29 лет. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Названы лидеры среди регионов России по трудоустройству молодёжи
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Самая большая доля трудоустроенной молодёжи в 2018 году отмечается в Липецкой (89,4%), Белгородской (88,4%) областях, Чувашии (87,4%), Тюменской (85,8%), Саратовской (85,6%) областях и республике Дагестан (85,6%).

Наименьший уровень трудоустройства молодёжи в 2018 году зафиксирован в республиках Ингушетия (7,4%), Северная Осетия (24,1%), на Чукотке (33,2%) и в Амурской области (37,6%).

Всего в 2018 году в службы занятости обратились 966,2 тыс. граждан от 16 до 29 лет. Две трети из них были трудоустроены.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, как правило, молодые люди заполняют те вакансии в службах занятости, по которым не требуется существенного опыта работы и компетенции.

Что касается высокого уровня трудоустройства молодёжи в Липецкой и Белгородской областях, то эксперт связывает это со структурой экономики, которая присуща этим регионам.

«В первую очередь, это развитая энергетика и металлургическая промышленность. В этих областях регулярно происходит ротация кадров. Работники рано уходят на пенсию из-за тяжёлых условий труда, и их места занимают молодые специалисты», — пояснил эксперт.

В целом проблема молодёжной безработицы остра как в России, так и за рубежом, добавил Сафонов. По его словам, в европейских странах порядка 25% от числа безработных — молодые люди.

«Прежде всего это связано с тем, что у молодых работников нет достаточного опыта работы, а работодатели стремятся брать к себе тех, кто сможет без дополнительных объяснений выполнять свои обязанности», — считает Сафонов.

Ранее в Росстате рассказали о российских регионах — лидерах по скорости трудоустройства безработных.

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