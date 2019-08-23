Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России

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Александра Рыкова
Названы профессии, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье мужчин и женщин в России.
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии в России
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

Как рассказали RT в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин оказывают сферы деятельности, связанные с воздействием химических факторов (маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, гальваник, литейщик и другие профессии) и вибрации (водитель, гравёр, дорожник, клепальщик, шлифовальщик). 

Особый риск представляет для репродуктивного здоровья женщин работа, связанная с микроорганизмами. В эту группу входят работники медучреждений и исследовательских лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности, животноводства. 

Кроме того, на возможность женщин родить здоровых детей влияет экстремальный микроклимат. В этой связи особую опасность представляют работы в цехах с холодильным оборудованием или печами, на открытом воздухе в условиях экстремального климата (как холодного, так и жаркого). 

Также женщинам не рекомендуется работать укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками, поскольку эти профессии связаны с поднятием тяжестей, что, в свою очередь, негативно влияет на работу женской репродуктивной системы.

В НИИ медицины труда подчеркнули, что негативно на репродуктивную функцию влияют сферы деятельности, связанные с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей. 

Что касается мужского репродуктивного здоровья, то на него также воздействуют вышеперечисленные негативные условия труда (кроме тяжести рабочего процесса), считают эксперты.

Отмечается, что воздействие вредных производственных факторов на обоих родителей может вызвать нарушения в формировании органов у детей, привести к генетическим сбоям, выкидышам и мертворождениям.

«На репродуктивное здоровье влияет множество факторов, включённых в понятие «образ жизни»: нерациональное питание, вредные привычки, низкая двигательная активность, недостаточный сон, психоэмоциональные перегрузки, которые действуют сонаправленно с производственными факторами риска, увеличивая риски патологий репродуктивной сферы», — считают в НИИ медицины труда.

15 августа Минтруд утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.

В список попали 100 позиций. Например, ограничения вводятся на работу женщин на химическом производстве, подземных и горных производствах, объектах по металлообработке, добыче нефти и газа. 

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