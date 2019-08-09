Назван самый популярный возраст при рождении первого ребёнка в России в 2018 году

Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился RT, в России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребёнка, было 26 лет.

Второго ребёнка чаще всего рожали женщины в 30 лет, третьего — в 31 год, четвёртого — в 33 года.

Пятого ребёнка и последующих детей чаще всего рожали 34-летние россиянки.

Всего в 2018 году в России родилось 1,6 млн детей.

По словам заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергея Шульгина, популярный возраст при рождении ребёнка за последние годы изменился несущественно. Но средний возраст, когда женщина рожает ребёнка, в целом по стране увеличивается, констатирует эксперт.

«За последние 15 лет средний возраст рождения ребёнка заметно растёт. Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: всё чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребёнка. Мы прогнозируем, что эта тенденция будет продолжаться», — рассказал он.



Ранее был назван самый популярный возраст бракосочетания россиян в 2018 году.