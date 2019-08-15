Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
- РИА Новости
Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В списке указано 100 позиций в 21 группе.
Ограничения вводятся, в частности, на работу женщин на химическом производстве, подземных и горных производствах, объектах по металлообработке, добыче нефти и газа, радиотехническом производстве, ремонту и обслуживанию летательных аппаратов, судостроению и судоремонту, а также в лёгкой, текстильной и пищевой промышленности и на железнодорожном транспорте.
Кроме того, нагрузка на женщин должна быть снижена на объектах по производству бумаги, картона, цемента, обработки и производства камнелитейных изделий, на полиграфическом производстве и ряде других.
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
В июле Минтруд сообщил RT о начале разработки нового перечня работ и должностей, запрещённых для женщин, с учётом предложений профсоюзов и работодателей.
Основными факторами, которые учитывали эксперты при составлении списка, стали риски для репродуктивного состояния женщин и здоровья будущего поколения.