Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке указано 100 позиций в 21 группе.

Ограничения вводятся, в частности, на работу женщин на химическом производстве, подземных и горных производствах, объектах по металлообработке, добыче нефти и газа, радиотехническом производстве, ремонту и обслуживанию летательных аппаратов, судостроению и судоремонту, а также в лёгкой, текстильной и пищевой промышленности и на железнодорожном транспорте.

Кроме того, нагрузка на женщин должна быть снижена на объектах по производству бумаги, картона, цемента, обработки и производства камнелитейных изделий, на полиграфическом производстве и ряде других.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

В июле Минтруд сообщил RT о начале разработки нового перечня работ и должностей, запрещённых для женщин, с учётом предложений профсоюзов и работодателей.

Основными факторами, которые учитывали эксперты при составлении списка, стали риски для репродуктивного состояния женщин и здоровья будущего поколения.