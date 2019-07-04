СМИ узнали об изменении списка запрещённых для россиянок профессий

Минтруд России составил новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.

По данным издания, в список войдут 98 профессий, где будет ограничен женский труд (ранее в списке было 456 специальностей).

В частности, россиянки смогут водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей.

В министерстве рассказали, что критериями при пересмотре стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья и имеющие «отдалённые последствия».

Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 2021 года.

Весной ведомство анонсировало пятикратное сокращение числа запрещённых для женщин профессий.