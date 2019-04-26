Количество закрытых для женщин профессий в России сократят в пять раз

Количество закрытых для женщин профессий в России планируют сократить в пять раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента условий и охраны труда Минтруда Валерия Коржа.

Соответствующий приказ согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами. В скором времени он поступит на регистрацию в Минюст. Как ожидается, документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

В частности, уйдут запреты на работу на морском, речном, железнодорожном и воздушном транспорте, в хлебопекарном производстве (если тяжёлый физический труд заменён автоматизацией), в химической промышленности (где благодаря современным технологиям нет контакта с химвеществами).

Останутся закрытыми 79 профессий. К примеру, сохранится запрет на труд на производствах, где необходимо поднимать и перемещать тяжести вручную и где превышаются нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, на подземных работах в горнодобывающей промышленности.

Как отметил Корж, список запрещённых для женщин профессий может сократиться ещё — по согласованию с учёными, профсоюзами и работодателями.

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