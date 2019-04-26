Количество закрытых для женщин профессий в России сократят в пять раз

Короткая ссылка
Количество закрытых для женщин профессий в России планируют сократить в пять раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента условий и охраны труда Минтруда Валерия Коржа.
Количество закрытых для женщин профессий в России сократят в пять раз
  • © pixabay.com

Соответствующий приказ согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами. В скором времени он поступит на регистрацию в Минюст. Как ожидается, документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

В частности, уйдут запреты на работу на морском, речном, железнодорожном и воздушном транспорте, в хлебопекарном производстве (если тяжёлый физический труд заменён автоматизацией), в химической промышленности (где благодаря современным технологиям нет контакта с химвеществами).

Останутся закрытыми 79 профессий. К примеру, сохранится запрет на труд на производствах, где необходимо поднимать и перемещать тяжести вручную и где превышаются нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, на подземных работах в горнодобывающей промышленности.

Как отметил Корж, список запрещённых для женщин профессий может сократиться ещё — по согласованию с учёными, профсоюзами и работодателями.

Ранее в Роструде назвали самые опасные сферы деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить