В Совфеде предложили разрешить службам занятости раскрывать данные обо всех открытых вакансиях

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить службам занятости раскрывать соискателям данные обо всех открытых вакансиях, о которых им сообщают работодатели, и публиковать это в общегородском банке вакансий, даже если компания не обратится в службу с соответствующей просьбой. Об этом пишет «Парламентская газета».
В Совфеде предложили разрешить службам занятости раскрывать данные обо всех открытых вакансиях
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Кутепов считает, что таким положением необходимо дополнить законопроект Самарской губернской думы, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.

Из документа следует, что к полномочиям региональных служб занятости намерены отнести организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также информирование граждан о положении на рынке труда в регионе.

Сенатор выступил за то, чтобы уточнить формулировку нормы об обязанности доводить до сведения населения положение на рынке труда.

На данный момент работодатели обязаны каждый месяц направлять службам занятости информацию о своих открытых вакансиях и местах для трудоустройства инвалидов, но служба не может сообщать о них соискателям, размещать их в общегородском банке вакансий или в базе «Работа в России», пока не поступит обращение работодателя за такой услугой.

«Например, в компании есть места для инвалидов. Работодатель отдаёт эту информацию в центр занятости, а дальше она никуда не поступает, то есть среди населения она не распространяется, пока работодатель об этом не попросит. Если же вывести такое информирование из разряда госуслуги и отнести его к полномочиям регионов, у них будет такое право» — уточнил Кутепов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила список профессий с вероятным ростом зарплат в 2020 году.

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