В Совфеде предложили разрешить службам занятости раскрывать данные обо всех открытых вакансиях

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить службам занятости раскрывать соискателям данные обо всех открытых вакансиях, о которых им сообщают работодатели, и публиковать это в общегородском банке вакансий, даже если компания не обратится в службу с соответствующей просьбой. Об этом пишет «Парламентская газета».

Кутепов считает, что таким положением необходимо дополнить законопроект Самарской губернской думы, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.

Из документа следует, что к полномочиям региональных служб занятости намерены отнести организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, а также информирование граждан о положении на рынке труда в регионе.

Сенатор выступил за то, чтобы уточнить формулировку нормы об обязанности доводить до сведения населения положение на рынке труда.

На данный момент работодатели обязаны каждый месяц направлять службам занятости информацию о своих открытых вакансиях и местах для трудоустройства инвалидов, но служба не может сообщать о них соискателям, размещать их в общегородском банке вакансий или в базе «Работа в России», пока не поступит обращение работодателя за такой услугой.

«Например, в компании есть места для инвалидов. Работодатель отдаёт эту информацию в центр занятости, а дальше она никуда не поступает, то есть среди населения она не распространяется, пока работодатель об этом не попросит. Если же вывести такое информирование из разряда госуслуги и отнести его к полномочиям регионов, у них будет такое право» — уточнил Кутепов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила список профессий с вероятным ростом зарплат в 2020 году.