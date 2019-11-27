В Росстате заявили о рекордном числе вакансий в стране

Росстат зафиксировал рекордное число вакансий в отечественных компаниях — более 1,1 млн, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

По мнению специалистов, нехватка персонала частично связана с сокращением экономически активного населения, а также с развитием новых проектов. При этом спрос на кадры может простимулировать и рост зарплат, полагают эксперты.

По итогам второго квартала 2019 года число вакансий превысило 1,1 млн — это максимальное значение с 2016 года. Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter также наблюдают возросший спрос на сотрудников по количеству предложений для соискателей. На конец 2016 года на сайте было опубликовано 344 тыс. вакансий, в 2017 — 398 тыс., а в 2018 — уже 559 тыс. Рост продолжился и в 2019 году, но умеренный уровень конкуренции на рынке труда пока сохраняется.

«На одну вакансию приходится шесть резюме соискателей. На конец третьего квартала самыми дефицитными отраслями являлись консультирование, рабочий персонал, страхование, медицина и фармацевтика, автомобильный бизнес и информационные технологии. Во всех профобластях, перечисленных выше, на одну вакансию приходилось меньше трёх резюме», — отметила руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова.

По данным Минтруда, число вакансий растёт на фоне снижения безработицы.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в беседе с телеканалом «360» рассказала о работе службы занятости с начала 2019 года.