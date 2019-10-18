В России рекордно снизилась доля незанятой молодёжи
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- РИА Новости
В 2001 году таких молодых людей было почти 16% от общей численности молодёжи указанного возраста, в 2018 году — чуть более 10%. Это примерно 1,4 млн человек.
По мнению экспертов, за 17 лет молодые россияне стали более ответственно относиться к своим достижениям и будущей жизни.
«Это (снижение доли неработающей и необучающейся молодёжи. — RT) вызвано тем, что молодёжь стала более ответственно и более тревожно относиться к своему будущему и поэтому предпочитает формировать свой человеческий капитал с самого начала, чтобы можно было увереннее чувствовать себя в будущем в трудовой жизни и вообще в обществе», — сказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
По его словам, «чем меньше молодёжи, которая не занимается повышением своего человеческого капитала, тем лучше для страны».
Подробнее — в материале RT.