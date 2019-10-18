Ответственный подход: молодёжь в России стала больше учиться и работать

В России доля молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, достигла рекордно низкого значения с 2001 года. Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился RT, этот показатель сократился более чем на 5 процентных пунктов. По мнению экспертов, в реальности эта цифра может быть ещё меньше, так как часть молодых людей работает без оформления и не может быть учтена Росстатом.

В России (согласно данным Росстата, которые изучил RT) стало меньше молодёжи, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков. Этот уровень достиг рекордно низкого значения за 17 лет. Так, к концу 2018 года в России проживали около 14 млн россиян в возрасте от 15 до 24 лет, из них чуть более 10,2% (1,4 млн) не учились, не работали и не осваивали каких-либо профессиональных навыков.

Стоит отметить, что с 2001 года этот показатель сократился более чем на 5 процентных пунктов: тогда почти 16% молодых россиян не были заняты работой или учёбой. Важно отметить, что в тот период число молодых граждан было больше: к концу 2001 года в стране проживали около 24,2 млн россиян от 15 до 24 лет. То есть за эти годы молодых людей в России стало меньше примерно на 10 млн человек.

По мнению экспертов, частично сокращение доли незанятой молодёжи связано с уменьшением её численности. Однако специалисты также уверены, что за 17 лет существенно изменился подход молодых людей к себе и своей жизни.

«Молодёжь стала более ответственно и более тревожно относиться к своему будущему, поэтому предпочитает формировать свой человеческий капитал с самого начала, чтобы можно было увереннее чувствовать себя в трудовой жизни и в обществе в целом. Чем меньше молодёжи, которая не занимается повышением качества своего человеческого капитала, тем лучше для страны», — сказал в беседе с RT профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Неучтённые достижения

Эксперты также отмечают, что статистика Росстата в данном случае может быть не совсем точной, а реальный процент нигде не работающих и не учащихся молодых людей по факту ещё меньше.

«Они могут быть заняты в теневой экономике — на работе вроде развозчиков, расклейщиков, фрилансеров и тому подобных. Так что Росстат может просто не получать эту информацию, не учитывать и не контролировать её», — предположил Александр Щербаков.

АГН «Москва»

Кроме того, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в эту статистику не попадают молодые мужчины, которые проходят срочную службу в армии.

«У нас молодёжь как в прошлые годы была ответственной, так и сейчас ответственная», — отметил Сафонов в беседе с RT.

Создать рабочие условия

Важность качественного образования невозможно переоценить, однако основной причиной «безделья» молодых россиян эксперты единогласно признают безработицу. И проблема в данном случае заключается в несопоставимых запросах со стороны работодателей и со стороны молодых специалистов.

«Есть молодёжь, которая и хотела бы устроиться на работу, да просто не может. Вчерашних студентов на рынке труда никто не ждёт с распростёртыми объятиями. Сегодня только 70% выпускников могут устроиться на работу в первый год после окончания вуза. Как показывает статистика рекрутинговых агентств, резюме без опыта работы дочитываются реже», — рассказал RT депутат Госдумы Виктор Зубарев.

По его словам, доля предприятий, которые готовы брать таких сотрудников, не превышает 60%. В основном это крупные торговые сети и банковский сектор, но устраивают они вчерашних выпускников, как правило, на низкие позиции, в отделы с наибольшей текучкой и предлагают относительно маленькую зарплату. При таких условиях многие работать отказываются.

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«Конечно, ситуация разнится от региона к региону. В зоне риска чаще находятся молодые люди из сёл и посёлков городского типа, а также те, кто получил некачественное образование в сфере, где уже ощущается переизбыток кадров», — добавил депутат.

По его мнению, необходимо ориентировать молодёжь исходя из потребностей российской экономики и рынка труда.

«В той же промышленности, например, наблюдается запрос на обновление кадров. Почти половина производств готова выращивать у себя молодых специалистов. И зарплаты у представителей так называемых рабочих профессий всё чаще превышают зарплаты белых воротничков — офисных сотрудников», — отметил Зубарев.

Новые интересы

Примечательно, что в последние годы молодые россияне стали ответственнее относиться не только к своей карьере и обучению, но и к своему здоровью.

Как ранее рассказывал RT, статистика Минздрава показала, что за последние 17 лет средний возраст, когда подростки приобщаются к употреблению алкоголя, наркотиков и табака, увеличился примерно на 2—3 года.

По мнению экспертов, прежде всего это связано с тем, что у молодёжи появилась мода на хорошую учёбу, престижную работу и другие личные победы. А вредные привычки уже не так привлекательны, как достижение жизненных высот.