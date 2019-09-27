Найти и трудоустроить: в России может появиться программа «Земский рабочий»
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В России предлагают разработать социальную программу «Земский рабочий», в рамках которой осуществлялась бы адресная поддержка представителей дефицитных профессий. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев, направивший предложение министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. RT ознакомился с текстом документа.
Согласно экспертным оценкам, на которые ссылается депутат, во многих регионах России наблюдается острый дефицит сотрудников с рабочими специальностями: слесарей, токарей, поваров и других.
Так, самой востребованной и самой редкой квалификацией на рынке труда, по данным крупных сервисов по поиску работы, в России стало управление спецтехникой. Машинистов автокрана и экскаватора не хватает во всех федеральных округах, сообщает Зубарев в своём письме.
В пятёрку составленного рейтинга также вошли специалисты по автоматизации учёта и управления предприятием (ERP-консультанты), фасовщик, врач и сварщик.
«Запрос на рабочие профессии подтверждают свободные вакансии слесаря, маляра, токаря. Недостаточно соискателей и в поварском, швейном цехах. Сектору ритейла стабильно нужны кассиры. Проблемы села подчёркивает попадание в шорт-лист агрономов и зоотехников», — отмечается в тексте письма.
Как результат сложившейся ситуации, многие работодатели испытывают дефицит кадров необходимой квалификации, а некоторые россияне не могут найти работу из-за того, что не обладают необходимыми навыками.
Из-за особого дефицита рабочих в регионах предлагается создать программу для их переезда, обучения и социальной поддержки на местах.
«Ситуация «прикрепления» к земствам представителей дефицитных профессий позволит стимулировать внутреннюю трудовую миграцию, улучшить профессиональное самочувствие работодателей и сотрудников, стабилизировать социальные условия жизни дефицитников», — уверен Зубарев.
Пилотными регионами для запуска проекта «Земский рабочий» Зубарев предлагает сделать Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Копия обращения также была отправлена полномочным представителям президента в этих округах — Сергею Меняйло и Юрию Трутневу.
В ДФО и СФО также предлагается создать фонды поддержки представителей дефицитных рабочих профессий (при участии как государственного, так и частного капитала), из которых будут выделяться подъёмные средства, деньги на жильё для рабочих.
Кроме того, в рамках реализации программы предлагается развивать институт наставничества по дефицитным специальностям, а также способствовать переобучению и повышению квалификации рабочих таких профессий на местах.
Земские трудности
В своём обращении Виктор Зубарев отмечает, что проект «Земский рабочий» можно разработать по аналогии с уже действующей госпрограммой «Земский доктор и «Земским учителем» (заработает в 2020 году).
В частности, суть программы «Земский доктор» заключается в том, что если молодые специалисты с образованием врача переезжают работать в малые города, они получают 1 млн рублей подъёмных средств, жильё и другие льготы. С 2012 года (когда был запущен «Земский доктор») программой воспользовались десятки тысяч специалистов.
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Однако многие врачи столкнулись с трудностями при получении льгот, даже когда уже переехали из крупных городов в отдалённые регионы.
«Программа «Земский доктор» недостаточно обеспечена ресурсно, как того бы хотелось. Далеко не по всем специальностям, всё равно есть определённый лимит средств, который выделяется в регионах на эти цели, не все желающие могут их получить, не хватает на всех. Работодатели тоже не могут предложить такую помощь по всем позициям, которые у них не закрыты. И сам размер этих выплат не настолько велик. Трудовая нагрузка, условия проживания, уровень заработной платы настолько непривлекательны, что этот миллион часто не компенсирует все эти минусы», — считает председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.
Собеседник RT добавил, что такая ситуация может возникнуть и в случае с введением подобных программ в других рабочих областях.
«Когда речь идёт о врачах и о учителях, государство является для них работодателем. Устанавливаемые доплаты и льготы оплачиваются из федерального бюджета. Здесь предполагается компенсировать низкую заработную плату, которую устанавливают частные работодатели, за счёт государства. Это нонсенс», — сказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Рабочий процесс
В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в разговоре с RT выразил мнение, что «рабочая» сфера действительно остро нуждается в поддержке, и предложенная программа может стать одним из вариантов решения проблемы
«То, что предлагается — это один из вариантов, и такие программы могут быть вполне эффективны. Если такая поддержка и должна осуществляться, то должна осуществляться как помощь конкретному работодателю при приёме конкретного работника, то есть должен быть адресный характер», — пояснил Щербаков.
А сумма подъёмных в данном случае может складываться не только из государственных ресурсов, но и за счёт работодателя, добавил он. Также эксперты сошлись во мнении, что прежде всего работодатели должны разработать механизм по повышению зарплаты рабочих, а также по расширению социального пакета для представителей рабочих профессий.