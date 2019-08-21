В Подмосковье запустят программу «Земский учитель» с 2020 года

В Московской области запустят программу «Земский учитель» с 2020 года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявила министр образования региона Ольга Забралова.

По её словам, с помощью проекта в сельскую местность планируется привлечь более 260 специалистов.

Как напомнила Забралова, при переезде в сёла и малые города педагогам будут полагаться выплаты в размере 1 млн рублей.

«Программа «Земский учитель» позволит оперативнее решить задачу по привлечению на территории качественных специалистов. Планируем закрывать по 10% от потребности ежегодно. Таким образом, за короткий срок штат будет полностью укомплектован», — отметила министр.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области планируют выделить 1 млрд рублей на ремонт школ в 2020 году.