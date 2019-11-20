Росстат назвал сферы деятельности с наибольшим числом работников

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Александра Рыкова
В Росстате подсчитали, сколько работников в России приходится на каждый вид экономической деятельности. С данными статистической службы ознакомился RT.
Росстат назвал сферы деятельности с наибольшим числом работников
  • Pixabay

Больше всего работников на конец 2018 года (среднегодовое значение) было зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. В ней были заняты 19,1% работников от общей численности занятых в стране. 

Второе место — обрабатывающие производства (14,1%).

Далее идут строительство (8,9%), образование (7,6%), транспортировка и хранение (7,5%).

Меньше всего работников было занято в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (1%), в научных исследованиях и разработках (1,2%), добыче полезных ископаемых и деятельности в области культуры и спорта (по 1,6%), а также в финансовой и страховой деятельности (1,9%). 

Всего в России по разным видам экономической деятельности за указанный период работали более 71 млн человек.

Ранее в Росстате назвали основные причины незанятости в России.

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