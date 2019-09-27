В России предлагают разработать программу «Земский рабочий»

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Александра Рыкова
Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением разработать программу «Земский рабочий». Письмо (есть в распоряжении RT) он направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
В России предлагают разработать программу «Земский рабочий»
  • Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев / © Александр Паниотов
  • РИА Новости

Согласно экспертным оценкам, на которые ссылается депутат, в России наблюдается острый дефицит сотрудников рабочих специальностей. Например, слесарей, токарей и поваров.

«Ситуация прикрепления к земствам представителей дефицитных профессий позволит стимулировать внутреннюю трудовую миграцию, улучшить профессиональное самочувствие работодателей и сотрудников, стабилизировать социальные условия жизни дефицитников», — уверен Зубарев.

Пилотными регионами для запуска «Земского рабочего» предлагается сделать Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. 

Подробнее — материале RT.

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