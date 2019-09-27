В России предлагают разработать программу «Земский рабочий»
- Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев / © Александр Паниотов
- РИА Новости
Согласно экспертным оценкам, на которые ссылается депутат, в России наблюдается острый дефицит сотрудников рабочих специальностей. Например, слесарей, токарей и поваров.
«Ситуация прикрепления к земствам представителей дефицитных профессий позволит стимулировать внутреннюю трудовую миграцию, улучшить профессиональное самочувствие работодателей и сотрудников, стабилизировать социальные условия жизни дефицитников», — уверен Зубарев.
Пилотными регионами для запуска «Земского рабочего» предлагается сделать Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Подробнее — материале RT.