В Минздраве назвали меры для привлечения врачей в отдалённые регионы

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о повышенных выплатах, которые должны помочь в привлечении врачей в отделённые и труднодоступные регионы страны.
В Минздраве назвали меры для привлечения врачей в отдалённые регионы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, власти страны хотят привлечь молодых специалистов в сложные регионы России, утвердив дополнительные выплаты к уже существующим программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Со следующего года мы хотели бы принять ещё дополнительную меру для особо сложных территорий страны: северные регионы, арктические регионы, регионы Дальнего Востока, регионы со сложной транспортной доступностью ввести дополнительные повышающие коэффициенты к этим единовременным выплатам», — сказала она.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек

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