В Минздраве назвали меры для привлечения врачей в отдалённые регионы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, власти страны хотят привлечь молодых специалистов в сложные регионы России, утвердив дополнительные выплаты к уже существующим программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
«Со следующего года мы хотели бы принять ещё дополнительную меру для особо сложных территорий страны: северные регионы, арктические регионы, регионы Дальнего Востока, регионы со сложной транспортной доступностью ввести дополнительные повышающие коэффициенты к этим единовременным выплатам», — сказала она.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек