В Удмуртии предложили расширить действие программы «Земский доктор»

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В Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского парламента.
В Удмуртии предложили расширить действие программы «Земский доктор»
  • РИА Новости

Как считают депутаты, практика реализации программы показала, что необходимо внести некоторые корректировки.

Например, поступило предложение увеличить возрастной ценз для сельских медработников, которые могут получать компенсации за оплату коммунальных услуг, до 50 лет.

Парламентарии также считают, что имеет смысл предоставлять такую компенсацию в городах с численностью населения до 100 тыс. человек. В настоящее время программа касается только сёл, посёлков и городов с численностью до 50 тыс. человек. В Удмуртии под данный критерий подпадает только Можга.

Как полагают депутаты, такие нововведения помогут улучшить ситуацию с медицинским обслуживанием не только в самих городах, то и в прилегающих к ним районах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о работе региона в сфере здравоохранения.

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