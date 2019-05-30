Власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о работе региона в сфере здравоохранения.
Власти Подмосковья рассказали о работе в области здравоохранения
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По его словам, помимо строительства новых медицинских учреждений нужно также решать вопросы, связанные с работой поликлиник. Свою роль в этом играет Центр управления регионом.

«Благодаря ЦУР мы стараемся делать так, чтобы поликлиники работали по субботам, чтобы выездные бригады занимались пациентами, а педиатр и терапевт работали на своих местах», — отметил он.

Как сообщил Воробьёв, в этом году областные власти продолжают оснащать поликлиники новым оборудованием.

«Мы закупаем оборудование на 6—8 млрд рублей», — заявил он.

Ранее RIA56 сообщало, что мобильные диагностические комплексы появятся в Оренбургской области.

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