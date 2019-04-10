Мобильные поликлиники появятся в Оренбургской области

Мобильные диагностические комплексы появятся в Оренбургской области, сообщает RIA56.

Три такие поликлиники заработают в центральной, западной и восточной частях региона в конце лета. Они будут оснащены всем необходимым для комплексного обследования оборудованием.

«Накануне мы провели расширенное совещание в Минздраве с участием руководителей больниц Оренбурга, Орска и Бузулука, к которым будут прикреплены мобильные комплексы. Принято решение, что внутреннее содержание каждого из трёх медицинских комплексов будет определяться спецификой территории», — заявила глава комитета заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года.