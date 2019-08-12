В Подмосковье рассказали о работе программы «Земский доктор» в 2019 году

В Московской области рассказали о работе программы «Земский доктор» в 2019 году, сообщает телеканал «360».

Как заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова, в медицинские учреждения устроились на работу 49 врачей и три фельдшера.

Ожидается, что в этом году в рамках программы на работу устроятся 150 медработников.

«Программа «Земский доктор» призвана поддержать медицинских специалистов, пришедших работать в сельскую местность. Участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата: врачам — в размере 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей», — отметила Мухтасарова.

Федеральная программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года.

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