На Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колёсах»

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На Сахалине начал работу проект «Диспансеризация на колёсах» — мобильный медицинский кабинет открылся в центре Южно-Сахалинска. Об этом сообщает НСН.
На Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колёсах»
  • РИА Новости

Все желающие смогли пройти профилактический осмотр, предусмотренный на первом этапе диспансеризации.

Работу выездного кабинета проверил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В рамках первого выезда открылись два мобильных комплекса. Первый — это передвижной рентген-кабинет, во втором приём провёл терапевт, также работала мини-лаборатория.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о работе региона в сфере здравоохранения.

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