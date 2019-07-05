На Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колёсах»

На Сахалине начал работу проект «Диспансеризация на колёсах» — мобильный медицинский кабинет открылся в центре Южно-Сахалинска. Об этом сообщает НСН.

Все желающие смогли пройти профилактический осмотр, предусмотренный на первом этапе диспансеризации.

Работу выездного кабинета проверил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В рамках первого выезда открылись два мобильных комплекса. Первый — это передвижной рентген-кабинет, во втором приём провёл терапевт, также работала мини-лаборатория.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о работе региона в сфере здравоохранения.