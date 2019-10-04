Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Аналитики выяснили, какие факторы в большей степени раздражают россиян в их коллегах. Результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
  • РИА Новости

Почти половину россиян (49%) в коллегах на работе раздражает лицемерие и обман, 42% опрошенных заявили, что им не нравится, когда в коллективе распространяют сплетни.

Хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег раздражают 40% респондентов. Безответственность и непрофессионализм выводят из себя более трети опрошенных.

Также в число самых раздражающих факторов вошли нездоровое любопытство со стороны коллег (29%), несдержанность (26%), лень (18%) и непунктуальность (16%).

Близкие отношения начальства с коллегами раздражает 11% опрошенных.

В меньшей степени участников опроса в коллегах раздражают отстранённость (7%), внешний вид (6%), приём пищи на рабочем месте (4%). Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах.

Кроме того, участники опроса также рассказали, что ценят в коллегах. Так, 64% отметили профессионализм, отзывчивость — 61% и уважение к другим людям и чужому труду — 51%.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее эксперты назвали основные признаки профессионального выгорания

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить