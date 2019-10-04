Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
- РИА Новости
Почти половину россиян (49%) в коллегах на работе раздражает лицемерие и обман, 42% опрошенных заявили, что им не нравится, когда в коллективе распространяют сплетни.
Хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег раздражают 40% респондентов. Безответственность и непрофессионализм выводят из себя более трети опрошенных.
Также в число самых раздражающих факторов вошли нездоровое любопытство со стороны коллег (29%), несдержанность (26%), лень (18%) и непунктуальность (16%).
Близкие отношения начальства с коллегами раздражает 11% опрошенных.
В меньшей степени участников опроса в коллегах раздражают отстранённость (7%), внешний вид (6%), приём пищи на рабочем месте (4%). Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах.
Кроме того, участники опроса также рассказали, что ценят в коллегах. Так, 64% отметили профессионализм, отзывчивость — 61% и уважение к другим людям и чужому труду — 51%.
В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян старше 18 лет.
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