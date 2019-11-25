«Запах шёл с улицы»: что известно об отравлении школьников газом в Нижегородской области

В результате отравления газом в одной из школ Нижегородской области госпитализировали более 40 детей. Всех пострадавших уже отпустили домой. Как сообщают местные власти, причиной ЧП могла стать утечка вещества с газораспределительной станции, расположенной неподалёку от школы. Однако газовики утверждают, что никаких нарушений на объекте не зафиксировано. В обстоятельствах инцидента разбираются Следственный комитет и прокуратура.

Все пострадавшие в результате отравления газом в Нижегородской области отпущены домой. Об этом сообщили в местном Минздраве.

«Все пострадавшие от отравления в вадской школе отпущены домой. Угрозы жизни и здоровью нет», — заявили в Минздраве.

Утром в понедельник в средней школе районного центра Вад Нижегородской области отравились более 40 человек. Точная оценка пострадавших разнится, однако, по информации врачей, в местную больницу поступили 44 ребёнка и один взрослый. Часть из них вскоре отпустили домой, однако некоторые пострадавшие пробыли под наблюдением медиков ещё несколько часов.

«Все пострадавшие от отравления в Вадской школе отпущены домой. Угрозы жизни и здоровью нет», — заявили в ведомстве. Вместе с тем агентство ранее сообщало, что состояние десяти детей, которых осматривали медики, оценивалось как средней степени тяжести, остальных — как лёгкой степени тяжести.

Как рассказали RT очевидцы ЧП в школе, пострадавшие жаловались на тошноту и головокружение.

«Примерно на третьем уроке всё произошло. Запах шёл с улицы. В нашей комнате перед уроком окна закрыли, в соседних помещениях были открыты, поэтому пахло газом», — рассказали ученики в беседе с корреспондентом RT. Впоследствии занятия в школе отменили, на место происшествия прибыли полиция и газовая служба.

В администрации школы РИА Новости сообщили, что причиной отравления стала газораспределительная станция (ГРС), где стравливали газ. По предварительным данным, там произошёл выброс одоранта. Это вещество применяется в качестве примеси, которая позволяет выявлять утечку газа. В высокой концентрации одоранты ядовиты.

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Версию о стравливании газа подтвердили в экстренных службах региона. «Действительно, отравились. И дети, и взрослые. Стравливали газ на газораспределительную станцию (ГРС), дошло до нас», — рассказали агентству.

Вместе с тем местные газовики утечку газа опровергли. По информации компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород», никаких инцидентов на самой станции, которой приписывают выброс, не зафиксировано.

«Никакие работы с одорантом на газораспределительной станции в Ваде сегодня не проводились. Ни система автоматики, ни оператор ГРС не подтверждают каких-либо нарушений, работа ГРС стабильна», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

Однако в администрации Вадского муниципального района заявили, что инцидент произошёл из-за нарушения правил эксплуатации газоснабжающего оборудования на предприятии «Газпрома», а утечка в самой школе, оборудованной отдельно стоящей газовой котельной, исключена.

Обстоятельства инцидента намерен изучить Следственный комитет по региону. По информации ведомства, школьники во время занятий почувствовали недомогание, в результате чего их доставили в больницу.

Областная прокуратура также намерена провести проверку соблюдения действующего законодательства, по результатам которой будут приняты меры.

Кроме того, власти региона организовали на месте инцидента оперативный штаб. Как сообщает правительство Нижегородской области, в Вадский район оперативно выехали заместитель губернатора области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ «Вадская ЦРБ» Наталья Грачёва

Случаи массового отравления газом

В последний раз массовое отравление газом произошло в России в конце октября. В Оренбургской области восемь человек пострадали на заводе «Орскнефтеоргсинтез» на установке гидроочистки дизельного топлива. Пострадавших доставили в больницу Орска.

В конце июля в подмосковном посёлке Горки Ленинские газом отравились 14 рабочих. Они обратились в больницу, где им оказали первую помощь. Половина пострадавших отказались от госпитализации, остальные остались на лечение в больницах городов Домодедово, Подольск и Видное.

В июне в Заволжском районе Ульяновска угарным газом отравились семь жителей многоквартирного дома. Причиной ЧП стала неисправность газовой колонки.

В Кемеровской области в апреле трое взрослых и четыре ребёнка (все — родственники) погибли в результате отравления угарным газом в частном доме с печным отоплением. В том же месяце при схожих обстоятельствах угарным газом отравилась семья из шести человек, в том числе четверо детей. Причиной этого происшествия оказалась неисправность дымохода двухконтурного газового котла, которым отапливалось помещение.