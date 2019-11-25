Число отравившихся в школе в Нижегородской области возросло до 44

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Врачи заявили, что число отравившихся газом в школе в Нижегородской области возросло до 44.
Число отравившихся в школе в Нижегородской области возросло до 44
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную больницу Вадского района.

«В больницу доставлены 43 ребенка и один взрослый», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в нижегородской школе 29 детей и три учителя отравились газом.

Как пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на источник, причиной утечки могло стать нарушение правил во время очистки фильтра ГРС, которая находится на краю райцентра.

В ноябре в Саратовской области пять человек, включая четырёх детей, погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом.

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