Почти 30 школьников отравились газом в Нижегородской области

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В Нижегородской области в школе отравились газом 29 детей и три учителя, в настоящее время угрозы их жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.
Почти 30 школьников отравились газом в Нижегородской области
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, 32 человека поступили в Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом.

Там отметили, что десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, произошёл выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится на расстоянии около 1,5 км от школы, подчёркивает агентство.

Ранее в Саратовской области пять человек, включая четырёх детей, погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом.

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