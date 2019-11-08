Пять человек погибли от отравления угарным газом под Саратовом

В Саратовской области пять человек, включая четырёх детей, погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Романа Бусаргина.

ЧП произошло в частном доме в селе Узморье Энгельсского района.

«Предположительно, в результате отравления угарным газом погибли пять человек: четверо несовершеннолетних и одна совершеннолетняя», — сказал Бусаргин.

По его словам, предполагают, что погибли женщина и её четверо детей. На месте ЧП работают экстренные службы, устанавливаются подробности произошедшего.

В СУ СК по региону сообщили о начале доследственной проверки в связи с ЧП.

Ранее в Ханты-Мансийске 11 человек отравились угарным газом, десять из них были госпитализированы.