Пять человек погибли от отравления угарным газом под Саратовом
- РИА Новости
ЧП произошло в частном доме в селе Узморье Энгельсского района.
«Предположительно, в результате отравления угарным газом погибли пять человек: четверо несовершеннолетних и одна совершеннолетняя», — сказал Бусаргин.
По его словам, предполагают, что погибли женщина и её четверо детей. На месте ЧП работают экстренные службы, устанавливаются подробности произошедшего.
В СУ СК по региону сообщили о начале доследственной проверки в связи с ЧП.
Ранее в Ханты-Мансийске 11 человек отравились угарным газом, десять из них были госпитализированы.