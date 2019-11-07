В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.

«Поступило сообщение, что в Ханты-Мансийске в доме произошло отравление угарным газом», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Отмечается, что среди госпитализированных людей восемь взрослых и двое детей, один из пострадавших от госпитализации отказался.

Уточняется, что по предварительным данным причиной происшествия стал обогреватель, или тепловая пушка или дизельный генератор.

Также сообщается, что по предварительной информации, дети получили легкую степень отравления.

29 октября в Башкирии в городе Нефтекамск пять человек получили отравление угарным газом.