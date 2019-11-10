Более 50 детей госпитализированы с признаками отравления на Кубани

Более 50 детей на Кубани госпитализированы с признаками отравления, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

«По состоянию на 10 ноября 13:00 госпитализирован 51 ребёнок: десять — в Кавказскую центральную районную больницу, 41 — в Кропоткинскую городскую больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние детей оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

Как сообщалось, в субботу, 9 ноября, в детское инфекционное отделение больницы в Кропоткине стали массово привозить детей с жалобами и «кишечными явлениями».

Отмечалось, что среди госпитализированных — учащиеся школ №11, 7, 44, 45 и 17.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на СУ СК России по краю, после госпитализации детей в возрасте от 7 до 15 лет с признаками отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее СК возбудил дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.

Также стало известно, что в Белоруссии 13 детей попали в больницу после отравления хлором.