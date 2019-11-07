СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде 

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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде 
  • © Следственный комитет Российской Федерации

По данным СК, организованная группа детей в количестве 44 человек в возрасте от девяти до 14 лет направлялась из санатория, расположенного в Минеральных Водах, в Москву.

Отмечается, что вечером 6 ноября восемь детей заявили сопровождавшему об ухудшении самочувствия, в связи с этим медработник на станции «Россошь» оказал им медицинскую помощь.

Позже об ухудшении самочувствия сообщил ещё 21 ребёнок. По прибытии в Москву в больницу были доставлены 29 детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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