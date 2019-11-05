На Алтае школьники отравились после питья из найденной у реки бутылки
- РИА Новости
Об этом сообщили в региональном Минздраве.
«Четверо школьников нашли бутылку на берегу реки и выпили содержимое. Два ребёнка из одной семьи. Двое находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии, получают всю необходимую помощь», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
В настоящее время уточняется, что за жидкость находилась в бутылке и как она оказалась на берегу реки.
Инцидент произошёл 1 ноября, однако родители обратились в больницу на следующий день.
В июне 2017 года пятеро детей попали в больницу в Чите с острым отравлением после употребления конфет «Бешеная пчёлка».
Как выяснилось позже, в конфетах присутствовали синтетические наркотики.