На Алтае школьники отравились после питья из найденной у реки бутылки

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В Алтайском крае четыре школьника нашли бутылку с синей жидкостью на берегу реки и выпили из неё, после чего двое учащихся попали в реанимацию. Ещё двое также доставлены в Панкрушихинскую центральную районную больницу.
На Алтае школьники отравились после питья из найденной у реки бутылки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Четверо школьников нашли бутылку на берегу реки и выпили содержимое. Два ребёнка из одной семьи. Двое находятся в отделении реанимации в тяжёлом состоянии, получают всю необходимую помощь», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

В настоящее время уточняется, что за жидкость находилась в бутылке и как она оказалась на берегу реки.

Инцидент произошёл 1 ноября, однако родители обратились в больницу на следующий день.

В июне 2017 года пятеро детей попали в больницу в Чите с острым отравлением после употребления конфет «Бешеная пчёлка».

Как выяснилось позже, в конфетах присутствовали синтетические наркотики.

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