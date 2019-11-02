В Белоруссии 13 детей попали в больницу после отравления хлором

Короткая ссылка
В Белоруссии 13 детей госпитализированы в результате отравления хлором в бассейне в городе Барановичи, передаёт пресс-служба МЧС страны.
В Белоруссии 13 детей попали в больницу после отравления хлором
  • РИА Новости

По данным ведомства, группа из 15 детей 13–14 лет «почувствовала затруднённое дыхание и резь в горле» в ходе занятий в бассейне Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №4 по плаванию города Барановичи.

В результате 13 из 15 человек были госпитализированы.

Предварительно, к химической реакции с выделением паров хлора, которые частично попали в зал бассейна, привело случайное смешивание дезинфицирующего средства и средства для обработки воды в ведре у тамбура запасного выхода из бассейна. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл».

Сообщалось, что в ресторане был отравлен 31 ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить