В Белоруссии 13 детей попали в больницу после отравления хлором

В Белоруссии 13 детей госпитализированы в результате отравления хлором в бассейне в городе Барановичи, передаёт пресс-служба МЧС страны.

По данным ведомства, группа из 15 детей 13–14 лет «почувствовала затруднённое дыхание и резь в горле» в ходе занятий в бассейне Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №4 по плаванию города Барановичи.

В результате 13 из 15 человек были госпитализированы.

Предварительно, к химической реакции с выделением паров хлора, которые частично попали в зал бассейна, привело случайное смешивание дезинфицирующего средства и средства для обработки воды в ведре у тамбура запасного выхода из бассейна.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл».

Сообщалось, что в ресторане был отравлен 31 ребёнок.