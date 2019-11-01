Шестеро артистов Мариинки госпитализированы в Москве с отравлением

Шесть артистов Мариинского театра, прибывшие в Москву на гастроли, обратились за помощью к врачам в связи с кишечной инфекцией, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

РИА Новости

«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — сказали в ведомстве. Там отметили, что помощь понадобилась 13 членам труппы, семеро были осмотрены на месте и от госпитализации отказались, шестеро, включая ребёнка, были доставлены в больницу. 30 октября симфонический оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева участвовал в открытии Первого международного фестиваля «Зарядье». 4 ноября фестиваль завершится двумя концертами оркестра при участии Дениса Мацуева.