Шестеро артистов Мариинки госпитализированы в Москве с отравлением

Короткая ссылка
Шесть артистов Мариинского театра, прибывшие в Москву на гастроли, обратились за помощью к врачам в связи с кишечной инфекцией, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Шестеро артистов Мариинки госпитализированы в Москве с отравлением
  • РИА Новости

«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что помощь понадобилась 13 членам труппы, семеро были осмотрены на месте и от госпитализации отказались, шестеро, включая ребёнка, были доставлены в больницу.

30 октября симфонический оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева участвовал в открытии Первого международного фестиваля «Зарядье».

4 ноября фестиваль завершится двумя концертами оркестра при участии Дениса Мацуева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить