Шестеро артистов Мариинки госпитализированы в Москве с отравлением
- РИА Новости
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что помощь понадобилась 13 членам труппы, семеро были осмотрены на месте и от госпитализации отказались, шестеро, включая ребёнка, были доставлены в больницу.
30 октября симфонический оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева участвовал в открытии Первого международного фестиваля «Зарядье».
4 ноября фестиваль завершится двумя концертами оркестра при участии Дениса Мацуева.